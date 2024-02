Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 5 e 29

Momento de vitória e de notícias positivas para a vida financeira. Abre o olho para boa oportunidade e saiba que a sorte está ao seu lado. Lucro na certa!

Touro – Cartas 35 e 36

Depois das partidas e dificuldades, a vida finalmente anda e mostra como o caminho está aberto. Não feche mais os olhos e comece a seguir seu caminho com coragem, ousadia e positividade.

Gêmeos – Cartas 14 e 20

Não é porque é grande e sincero amor que não existirá problemas no caminho. Seja forte para superar as adversidades e use a intuição para se antecipar de imprevistos, principalmente na vida amorosa. As tentações sempre existem, para você e para os outros!

Câncer – Cartas 7 e 28

A vida é sobre encontrar pessoas leais e valorizar elas no caminho. Quem anda do seu lado de verdade é ombro amigo e está para ajudar quando as coisas não saem como você queria. Busque apoio sem sentir culpado e sem medo de falar a verdade.