Se a intenção é parecer sofisticada, melhor não usar essas 5 cores de unhas

5 cores de unhas que tiram a sua elegância e que uma mulher de classe alta jamais usaria São cores que devem ser evitadas se você for a um evento formal (Foto: Pinterest)

Unhas cuidadas e arrumadas podem dizer muito sobre você, pois é algo em que costumamos prestar atenção.

Por isso, na hora de fazer a manicure, também é importante considerar bem as cores escolhidas, especialmente se estiver procurando por um visual elegante e atemporal.

Além das cores que são elegantes, também é importante considerar aquelas que você não deveria usar. Opções que é melhor deixar para férias de verão ou alguma ocasião específica.

Unhas em cores fluorescentes

Descarte qualquer ideia semelhante da sua mente, pois a resposta é um não definitivo. São cores divertidas, para garotas jovens ou adolescentes que querem se divertir e arriscar com seus looks. Mas elegantes elas não são de jeito nenhum.

Unhas amarelas

Embora seja verdade que será uma das cores que mais veremos nas roupas nesta primavera-verão, não é a mais indicada para usar na unha.

Unhas azul elétrico

Por mais que esteja na moda, não é exatamente elegante. Está bem para realçar o bronzeado no verão, mas na hora de combinar com looks mais formais, o resultado não será o esperado.

Unhas fúcsia

O momento barbiecore já passou e as unhas ainda mais. É outra cor perfeita para adolescentes no dia a dia, mas não para um look elegante. É melhor optar por tons de rosa muito mais claros ou pastel.

Unhas metálicas

Sim, eles são tendência da cabeça aos pés, embora seja melhor apostar em calças ou tênis, do que em uma unha prateada de duas ou três semanas.