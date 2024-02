Prova de Resistência no BBB 24: dinâmica garante mais uma semana de reality ao vencedor

Conforme as eliminações a cada semana, a disputa pelo prêmio milionário e pela permanência no BBB 24 tem ficado ainda mais acirrada. Na Prova do Líder desta quinta-feira (22), a prova feira em dupla é de resistência e vai definir o participante imune para mais uma semana dentro do reality show.

A dinâmica da noite desta quinta-feira é composta por duplas. Saiba como funciona:

Em uma disputa decisiva, os participantes da atividade tem se revelado com os nervos à flor da pele. A diminuição de confinados tem mexido cada vez mais com os que restaram no jogo.

A cada semana o jogo tem ficado cada vez mais decisivo, colocando os brothers em posições decisivas dentro da casa.

E aí, quem você acha que deverá ser o próximo emparedado e eliminado do programa?

Eliminação da semana

Após uma noite tensa da dinâmica do ‘Sincerão’ que marcou a segunda-feira (19) no Big Brother Brasil, o paredão aconteceu nesta terça-feira (20) resultando na eliminação de Deniziane. A sister foi a participante nona a deixar o reality, somando 52,02% dos votos.

A saída da sister foi fruto de uma reviravolta que, apesar do paredão triplo, disputou diretamente com Fernanda (47,16%). Veja as especulações após a saída da participante:

Com a diminuição de participantes no Big Brother, a disputa do prêmio milionário tem se estreitado cada vez mais. Desta vez, com um paredão triplo, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência dentro do BBB.

Haja vista o paredão ter sido formado com dois favoritos da casa pelo público, Deniziane não deu sorte e acabou deixando o reality.

Mas e aí, será que o resultado da eliminação te surpreendeu? Confira as porcentagem para permanência no programa:

Deniziane: 52,02%

Matteus: 0,82%

Fernanda: 47,16%