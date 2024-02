Feng Shui: a decoração que muitas pessoas têm em casa e que você deve remover imediatamente porque atrai má sorte

Muitas pessoas que têm pouco tempo para cuidar de plantas ou flores em casa, sempre procuram opções que decorem o ambiente e não exijam cuidados.

É por isso que muitas pessoas já pensaram em adicionar flores secas aos espaços de suas casas. As razões são variadas, algumas são muito chamativas e não requerem manutenção como as naturais, outras porque se encaixam bem na decoração ou porque são uma lembrança de algum evento.

Para a filosofia do Feng Shui, que se encarrega de harmonizar os espaços para que as energias fluam, usar flores secas não seria muito positivo.

Flores secas atraem energias negativas

De acordo com essa visão do Feng Shui, que considera que todas as energias da casa fluem positivamente se os diferentes espaços estiverem organizados e com elementos que promovam a harmonia, as flores secas não seriam ideais porque não trariam vida nem boa vibração para o lar ou para os habitantes do mesmo.

O objetivo sempre é promover o fluxo adequado de energia positiva e criar vibrações saudáveis para que o lar e seus habitantes possam prosperar.

Portanto, se em sua casa você mantém flores secas ou plantas murchas, vasos sem sementes ou até mesmo flores ou plantas artificiais, você está poluindo seu espaço, e isso não é bom.

Retire as flores secas e melhore as energias

A seleção de plantas no Feng Shui tem um impacto nas vibrações do seu espaço pessoal. A presença de flores e plantas secas em seu ambiente vai prejudicar os espaços da casa e sua energia.

As flores secas representam decadência, ausência de vida, prosperidade, dinheiro e proteção.

Os especialistas desta filosofia asseguram que ao manter plantas murchas, o ambiente fica mais escuro e negativo, por isso não é conveniente fazê-lo.

Ao ter flores secas ou murchas em seu ambiente, você interrompe o desenvolvimento de sua casa e de sua vida diária, obstruindo o fluxo natural de energia dentro do seu ambiente devido à presença da morte que acompanha as flores murchas.