Descubra 3 sucos energéticos naturais para dar um novo ânimo ao seu dia

Se você é daquelas pessoas que acorda lutando para encontrar energia para encarar a rotina de um novo dia, estes três sucos podem te ajudar. Receitas naturais, práticas e que são capazes de extrair as propriedades de frutas e legumes são poderosas aliadas na busca por uma vida e rotina saudáveis. Neste caso, quando combinam os ingredientes certos, elas também podem garantir aquela energia extra para começar o dia.

Confira 3 sucos naturais com propriedades energizantes para o seu dia a dia:

Smoothie Sol

Com alto valor energético, rico em cálcio, potássio, vitaminas e minerais, este smoothie é uma opção refrescante e que pode garantir uma dose extra de energia quando consumido pela manhã.

Ingredientes:

2 bananas maduras congeladas

2 folhas de couve picadas

Suco de 1 laranja

Suco de 1 limão

150ml de água

Como preparar: em um liquidificador bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Se precisar, acrescente algumas pedras de gelo. Sirva em um copo de sua preferência e acrescente açúcar ou adoçante se achar necessário.

Suco de cenoura fortificante:

Rico em nutrientes, antioxidantes e anti-inflamatórios, este suco é ótimo para repor as energias após um treino na academia ou uma caminhada. Ele também auxilia na diminuição do cansaço muscular e na recuperação após os exercícios físicos.

Ingredientes:

1 cenoura

1 talo de salsão

1 aspargo

1 copo de água

Como preparar: pique todos os ingredientes e bata no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Em seguida, sirva em um copo com gelo. Se achar necessário, acrescente açúcar ou adoçante.

Suco revigorante de framboesa

Para as pessoas que acordam com aquela “preguiça matinal”, esse suco pode fazer a diferença. Combinando a framboesa, rica em vitaminas do complexo B e C, com o gengibre, que tem ações antioxidantes e estimulantes, ele é tudo que você precisa para começar o dia com uma dose extra de energia.

Ingredientes:

400g de framboesa fresca ou 6 polpas de framboesa congelada

2 litros de água

10g de gengibre

2 colheres de sopa de mel

Como preparar: bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Em seguida, passe por uma peneira e sirva no copo de sua preferência. Se achar necessário, acrescente gelo, açúcar ou adoçante.

