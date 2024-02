Corte mullet fade: como renovar o visual com camadas e movimento que valorizam seus cabelos

Se quiser reinventar o seu visual para esta primavera-verão de 2024, então deve experimentar o corte mullet fade, que está na moda entre celebridades como Zendaya ou Miley Cyrus.

Se elas o usam, é por razões importantes. Por exemplo, ela adiciona volume e movimento com uma aparência clássica e descontraída, embora, claro, os estilistas tenham feito importantes inovações para que não pareça antiquado, como nos anos 80 e 90, quando surgiu.

Corte mullet fade para usar em 2024

Curto

De acordo com a Glamour, o corte mullet fade surge “como uma variação do famoso mullet convencional, consiste em um penteado escalonado que segue a silhueta da versão original dos anos 80, mas que vai se desvanecendo com maior sutileza, conseguindo uma transição entre cada camada muito mais sofisticada e estilizada”.

Ou seja, a ideia ao cortá-lo mais curto é reduzir o volume do cabelo ao máximo na parte inferior, mas sem deixar de dar a sensação de que é abundante e fresco.

Grande

Por outro lado, em sua versão mais longa, tem o mesmo acabamento rebaixado nas laterais, mas termina notavelmente mais longo do que a nuca em direção para baixo.

Pode ser usado em uma versão extra longa para que o seu efeito desigual seja mais notável, de acordo com a mesma fonte. É perfeito para cabelos cacheados ou naturalmente ondulados.

Com franja proeminente

Por outro lado, você deve saber que os especialistas o recomendam para todos os tipos de rosto e texturas de cabelo, pois o seu efeito em camadas tem a capacidade de se posicionar exatamente nas áreas em que se deseja perfilar o rosto, favorecendo cada feição.

Se quiser criar um efeito mais marcante, adicione um “franja densa e reta tradicional, uma franja cortina assimétrica ou um topete assimétrico leve”.