As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta sexta-feira (23).

Sagitário

Este fim de semana será cheio de trabalho, principalmente devido ao final do mês, por isso você deve administrar seu tempo para não se esgotar. No sábado eles vão te convidar para um passeio com sua família, desfrutar da companhia deles para estreitar seus laços. Você é o ser mais adorável do Zodíaco, seu sorriso e personalidade atraem todos ao seu redor mas lembre-se que nem todos têm boas intenções.

Capricórnio

Aproveite estes dias para rever documentos, efetuar pagamentos ou resolver questões fiscais, pois é altura de deixar tudo em dia e começar o novo mês com o pé direito. Poderá ser convidado para uma viagem perto de sua cidade, que vai te ajudar a renovar suas energias e clarear sua mente. Seus números da sorte são 21 e 30, e sua cor da abundância é laranja.

Aquário

Você é gentil e o melhor amigo do Zodíaco, mas quando se trata de se comprometer em um relacionamento tem medo de perder a independência. É hora de superar esses medos e se abrir à possibilidade de compartilhar sua vida com um parceiro, a felicidade espera por você. É um fim de semana para manter uma boa atitude e pensar em como aumentar sua renda, você pode começar seu próprio negócio no qual se sairá muito bem.

Peixes

Você é o signo mais responsável e profissional do Zodíaco, por isso deve ser um exemplo para os outros, procure acalmar suas emoções e sentimentos para poder avançar em seus objetivos. Tenha cuidado com problemas hormonais e nervosos, a recomendação é visitar um médico para lhe dar o tratamento adequado. Sorte neste sábado, use roupas brancas e azuis para atrair abundância.

