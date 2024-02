As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (23).

Leão

Como bom signo de fogo, você gosta de ser aplaudido e reconhecido em seu ambiente de trabalho. Tudo bem, mas às vezes é bom deixar o ego de lado e aprender a viver com mais humildade, o que o ajudará a ter pessoas mais positivas no seu ambiente de trabalho. Fique em alerta máximo com um amor do passado, procure ficar em paz para que essa pessoa não se machuque e queira te machucar.

Virgem

Não desista, você está na metade do seu projeto de vida, então lembre-se que o seu signo, o elemento terra, te torna perseverante, mas ao mesmo tempo indeciso. Neste fim de semana encha-se da melhor energia e coloque mais entusiasmo no que faz, você verá que em breve conseguirá alcançar o sucesso, por isso não se limite. Lembre-se de que o amor é completo, não pela metade; Você merece alguém especial em sua vida.

Libra

Para este fim de semana a sua cor da abundância é o verde. Lembre-se de que o seu signo é o pilar da harmonia no Zodíaco, mas às vezes as exigências do mundo podem levá-lo à beira do desespero. Recomendo fazer uma caminhada e liberar o estresse, aproveitar o ar puro e se conectar com a natureza. Mime-se com um dia de compras, pois irá ajudá-lo a renovar as suas energias e o seu estilo.

Escorpião

Dinheiro e sexualidade são suas palavras chaves para esse fim de semana, a abundância econômica chegará às suas mãos, apenas tente ser mais econômico e não compre amor ou amizades, lembre-se que seu signo sempre busca a aceitação dos outros e alcança compre. Prefira pessoas sinceras em sua vida, elas procurarão amores passados e presentes apenas para fazer sexo, mas sem nenhum compromisso firme.

Com informações do site Nueva Mujer