As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta sexta-feira (23).

Áries

Final de semana para retomar seus planos e construir um futuro promissor, lembre-se que nunca é tarde para recomeçar. Fevereiro está prestes a acabar, por isso tenha em mente que tempo é dinheiro e não volta; É melhor colocar-se em um modo positivo para encontrar o caminho para o sucesso.

Touro

Sexta-feira com muita pressão de trabalho que vai te fazer pensar em jogar a toalha. Porém, lembre-se que seu signo é feito de força e que você poderá superar qualquer dificuldade que surgir em seu caminho. Você é um Touro da Terra, o que o torna mais inteligente que os demais signos do Zodíaco, sempre que sentir uma pressão ou um problema, basta colocar sua mentalidade em ação e verá que logo resolverá.

Gêmeos

Uma das melhores qualidades do seu signo é a comunicação e as relações públicas porque você é gêmeo do Zodíaco e isso faz com que você se sinta capaz de compreender todos ao seu redor e ajudá-los em sua formação, por isso recomendo que você estude os propósitos do semana algo relacionado à psicologia, você verá que terá mais capacidade para enfrentar seus desafios.

Câncer

Fim de semana para se dedicar totalmente às tarefas pendentes e colocar a papelada em ordem. Atualize tudo relacionado aos seus estudos e trabalho para estar em dia e não se sentir tão pressionado no dia a dia. Você recebe um convite para uma refeição com um novo amor. Vá e esqueça seu ex-companheiro, lembre-se que o amor sempre chega, mas às vezes seu signo o bloqueia pensando no passado

Com informações do site Nueva Mujer