Adeus loiros? Esta cor de cabelo será tendência primavera-verão

Há tendências que, mesmo com o passar do tempo, permanecem no gosto do público, ganhando o título de clássicos que nunca falham e que, de alguma forma, se tornam grandes aliados das mulheres, o tom loiro é um deles.

Os loiros têm sido coroados ano após ano como os favoritos do salão de beleza e com técnicas como o balayage, sua popularidade só tem aumentado, no entanto, há um tom que os especialistas em moda preveem que poderia roubar o protagonismo.

No que diz respeito à moda, o ano de 2024 se apresenta como uma explosão de cores, no entanto, nas tendências de cabelo isso muda completamente, apostando nos tons morenos. Se você não quer mais do mesmo, talvez essa nova tintura de cabelo faça você querer mudar seu visual.

Marrom com toques de cinza será a tendência de cabelo que será sucesso

A ‘morena-toupe’ é algo que provavelmente já conhece, já que estrelas como Rihanna e Mimi Keene de ‘Sex Education’ já o usaram com muito estilo, prevendo o sucesso das morenas em 2024. Mas se ainda não entende completamente a cor, aqui explicamos do que se trata.

Trata-se de uma cor fria, que não inclui matizes quentes, nem acobreados, sendo mais um tom acinzentado, um marrom acinzentado que não requer uma descoloração escandalosa para ser alcançado, além de diminuir a idade e adicionar elegância. O estilista e especialista em tendências Tom Smith o descreveu à Glamour como: “Um sussurro de morena, em vez de um grito”.

Esta coloração é uma boa opção para mulheres que não querem uma mudança dramática, mas sim fresca, ou para aquelas que estão cansadas do clássico loiro que tem dominado os salões de beleza.

Quem se beneficia do marrom acinzentado?

Esta cor é tão nobre e versátil que fica bem em todas as mulheres, sem distinção alguma, além de ajudar a parecer mais jovem e ser um tom que grita luxo silencioso, sendo a opção ideal para quem deseja uma mudança discreta e sofisticada.

Para alcançar o tom apenas é necessário partir da cor do cabelo que você tem, se for mais fresco ou claro, chegar a esse marrom ‘taupe’ não será tão complicado, mas se o seu tom for mais profundo, o especialista em coloração terá que fazer uma correção para alcançá-lo, no entanto, não se preocupe, pois essa correção não será tão invasiva como costuma acontecer com os loiros.

A 'morena toupe' também é uma cor que pode ser usada de forma natural com um penteado simples e que fará você parecer uma verdadeira deusa. As mulheres optam por usá-lo em sua versão XL, mas não tenha medo, pois também fica ótimo no bob. E você, se atreveria a usá-lo?