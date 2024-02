8 cortes de cabelo práticos e modernos que são perfeitos para mulheres de 60 Estes cortes são ideais para mulheres com mais de 60 anos (Foto: Pinterest)

A crença de que as mulheres, ao chegarem aos 60 anos, ficam em casa para cuidar dos netos está longe da realidade. Atualmente, elas trabalham, dirigem empresas, organizações e até países, por isso ter o visual adequado é primordial.

Existe uma grande variedade de opções de cortes de cabelo que são verdadeiros acertos e podem transformar completamente o seu visual final.

Se você tiver mais de 60 anos e quiser aparentar pelo menos 10 anos mais jovem, estes 8 estilos são ideais:

Bob com franja

O bob com franja é um corte de cabelo ideal para todas as idades. Olivia Newton-John usou com uma franja curta e lateral que lhe dá um charme jovial, especialmente para mulheres acima de 60 anos. Para realçar ainda mais este visual, podem ser adicionadas ondas muito sutis para rejuvenescê-lo completamente.

Corte midi

Este corte de cabelo é ideal aos 60 anos e em qualquer idade. Favorece muito todos os formatos de rosto, sejam eles ovais, quadrados ou retos e tem um ar muito moderno e jovial. Para um efeito ainda mais rejuvenescedor, use-o na altura das clavículas e com a risca no meio.

Cabelos cacheados

Se você tiver o cabelo encaracolado ao estilo de Andy MacDowell, terá um visual muito mais jovem. Pode dar a forma que desejar, mas adoramos a escolha da atriz, pois dá muito volume. Deixe-o crescer até quase chegar ao peito e você verá que este comprimento é uma garantia infalível para tirar anos da sua aparência.

Pixie polido

Descubra como os cabelos grisalhos podem combinar perfeitamente com um corte de cabelo rejuvenescedor se escolher o corte certo. Se você tem cabelos grisalhos, evite cortes de comprimento médio com formas muito arredondadas e arrisque-se com cortes mais curtos e descontraídos, como um pixie bem curto, como o de Jamie Lee Curtis. Além disso, é muito fácil de manter.

Cabelo em camadas

O segredo de Michelle Pfeiffer para parecer mais jovem é o seu deslumbrante cabelo em camadas e escalado, com um loiro perfeito. Seu corte de cabelo é fresco, jovial e proporciona um movimento incrível ao seu cabelo, especialmente quando combinado com ondas sutis.

Comprido com franja

Não perca a última tendência: a combinação de cabelos longos e franja, dois elementos que sempre fazem você parecer mais jovem. No entanto, é fundamental que seu cabelo esteja hidratado e sem frizz, para evitar o efeito contrário. Mantenha seu cabelo impecável e desfrute de um visual que fará você parecer fresca e rejuvenescida.

Bob clássico

Deixe-se seduzir pelo estilo ousado de Gwyneth Paltrow, que sempre optou por ter o cabelo curto. Este corte de cabelo bob em particular lhe cai incrivelmente bem. Com um comprimento que chega quase até o queixo e pontas retas e levemente escalonadas, este corte é um verdadeiro acerto. Se você também tem cabelo fino, dê vida ao corte penteando-o com ondas.

Cachos com volume e movimento

Diga adeus aos cortes lisos e repicados, pois não favorecem em nada, dando uma aparência sem vida e sem brilho. É muito melhor optar por estilos que tenham corpo e vitalidade. Neste sentido, as camadas se tornam suas melhores aliadas se você tem pouca densidade e volume capilar, algo comum com o passar do tempo. Dê um impulso ao seu cabelo e ouse exibir um corte em camadas que adicione volume e movimento.