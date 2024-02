6 perfumes importados femininos para investir em 2024

Dizer que ‘o ano está passando voando’ já se tornou um clichê. Contudo, indo ‘apenas’ para o terceiro mês de 2024, ainda é possível refletir sobre resoluções e desejos que ainda podem ser realizados neste ano, concorda?

E se você gosta do mundo da perfumaria, mas ainda não teve a oportunidade de adquirir aromas importados, que tal pensar em colocar um na sua coleção?

A seguir você confere uma lista com 6 perfumes femininos importados que podem ser uma ótima escolha para começar uma coleção gringa com o pé direito.

Versace Pour Femme (Dylan Purple) - Versace (2022)

As notas de topo são: Pera, Bergamota e Laranja Amarga. As notas de coração são: Frésia, Pomarose e Mahonial®. As notas de fundo são: Ambroxan, Iso E Super, Sylkolide, Cedro da Virgínia e Belambra.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes femininos ROMÂNTICOS e SUAVES, porém MARCANTES

L’Interdit Eau de Toilette - Givenchy (2019)

A nota de topo é Papoula. As notas de coração são: Tuberosa, Flor de Laranjeira e Almíscar. As notas de fundo são: Patchouli e Vetiver.

Light Blue - Dolce&Gabbana (2001)

As notas de topo são: Limão Siciliano, Maçã, Cedro e Câmpanula. As notas de coração são: Bambú, Jasmim e Rosa Branca. As notas de fundo são: Cedro, Almíscar e Âmbar.

Infusion de Mimosa - Prada (2016)

As notas de topo são: Anis e Mandarina. As notas de coração são: Mimosa e Rosa. A nota de fundo é Notas Amadeiradas.

Burberry Her - Burberry (2018)

As notas de topo são: Morango, Framboesa, Amora, Cereja Amarga, Groselha Preta, Mandarina e Limão. As notas de coração são: Violeta e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar, Baunilha, Cashmeran, Notas Amadeiradas, Âmbar, Musgo de Carvalho e Patchouli.

Coco Mademoiselle Parfum - Chanel

As notas de topo são: Bergamota, Laranja e Toranja. As notas de coração são: Rosa, Lichia e Jasmim. As notas de fundo são: Patchouli, Baunilha, Almíscar e Vetiver.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Una e Ilía: 5 perfumes femininos da Natura MUITO ELOGIADOS por quem compra

⋅ 6 perfumes masculinos NACIONAIS ideais para homens maduros

⋅ Perfumes que os homens amam sentir nas mulheres