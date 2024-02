5 cortes de cabelo curtos modernos e elegantes que estão fazendo sucesso entre as famosas

5 cortes de cabelo curtos modernos e elegantes que estão na moda entre as celebridades O mini bob é o mais pedido nos salões de cabeleireiro (Foto: Pinterest)

O corte de cabelo bob, em todas as suas variedades, é um dos mais rejuvenescedores e modernos. No entanto, suas versões mini bob, short bob ou micro bob estão ganhando terreno no mundo da moda por serem ousadas, frescas, fáceis de pentear, versáteis e na moda.

O minibob é o mais solicitado em salões de beleza. É um corte que chega até a altura da orelha e é cortado em uma única camada, sem franjas, com as pontas retas e niveladas. Além disso, ele rejuvenesce e traz energia e vitalidade ao rosto e, ao chegar à altura da mandíbula, define muito bem as feições.

Mini bob texturizado

É um corte de cabelo reto, decorado com as pontas ligeiramente quebradas para dar mais sensação de movimento, que também podemos conseguir aplicando um shampoo seco, sem exagerar para evitar que o cabelo fique muito endurecido.

Mini bobs secos ao ar

Neste caso, será o secador que nos ajudará a conseguir o penteado, secando apenas as raízes e deixando o resto do cabelo secar naturalmente, auxiliado por produtos que proporcionem textura, se buscarmos obter mais volume.

Mini bolo marcado

A opção inversa chega com esta variedade do mini bob, que cria um efeito lifting perfeito para enfatizar o corte e estilizar o rosto. Conseguindo pentear cuidadosamente a risca ao meio, é perfeito para mulheres que buscam realçar seus traços faciais e também para obter um look limpo.

Mini cabelo despenteado

É uma opção mais ousada, perfeita para obter um resultado mais natural e conseguir volume. Nele, as pontas são mais desfiadas e quebradas, mas sem camadas. É uma opção jovem e super rápida de conseguir, já que para pentear basta apenas colocar o cabelo com as mãos, ao seu gosto.

Mini bob retro

É uma opção mais vintage deste penteado e podemos consegui-la colocando a risca de lado e penteando as pontas para fora, com uma escova e secador, como se fosse um penteado borboleta.