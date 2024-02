5 cores de cabelo que são tendência entre as famosas e que deixam mais jovens as mulheres de 40

5 cores de cabelo que são tendência entre as famosas e que rejuvenescem as mulheres de 40 Estas são as cores que estão em tendência em 2024 (Foto: Pinterest)

Uma mudança de visual nunca faz mal a ninguém e, quando se trata de uma coloração diferente no seu cabelo, existem tons que rejuvenescem o rosto e lhe dão brilho e calor.

Estas cores se unem às técnicas de coloração mais populares do momento, para dar ao cabelo grande dimensão e movimento, além de contornar e iluminar o rosto.

Estes atributos que as cores da moda oferecem, sem dúvida, são o segredo para parecer até 10 anos mais jovem.

Loiro dourado

Graças ao seu brilho moderado e grande calor, a tintura loira dourada não é apenas uma ótima opção para contornar o rosto e realçar o cabelo, mas também para rejuvenescer. Não é à toa que se tornou a coloração estrela das últimas temporadas, especialmente na hora de exibir mechas perfeitas através de técnicas como o money piece, o face framing e as mechas umbrella. É um daqueles tons de loiro mais versáteis e favorecedores para quase todos os tons de pele.

Amendoim caramelizado

Entre as cores de cabelo que rejuvenescem, o tom de tinta toffee nut é o coringa perfeito. E é que este clássico tom castanho claro combina matizes quentes e brilhantes que não só favorecem a aparência do cabelo, fazendo-o parecer saudável e bonito ao adicionar dimensão e movimento, também ilumina o rosto, dando-lhe um aspecto muito mais descansado e jovial. Pode ser aproveitado com mechas ultrafinas luminosas se você tem cabelo escuro ou, em destaques em guarda-chuva se você tem cabelo claro.

Mel

Para as amantes de colorações loiras, o tom mel é uma aposta segura. A razão está no seu brilho e sutileza que pode se adaptar bem aos tons de pele frios e quentes igualmente, desde que escolha o matiz adequado. Uma ótima maneira de exibi-lo é aplicá-lo como mechas discretas no estilo sun kissed que trazem luminosidade ao cabelo, dando-lhe uma aparência saudável e revitalizada que instantaneamente reduz a idade.

Chocolate

Não se trata apenas de uma daquelas apostas de baixa manutenção, mas também é outra das cores de cabelo que rejuvenescem ao máximo e que melhor se adaptam a todos os tons de pele. É uma opção que sempre fica perfeita se estiver buscando uma coloração sólida com acabamento intenso e brilhante ou, até mesmo, se deseja dar profundidade e dimensão ao cabelo claro, fazendo-o parecer totalmente natural.

Mogno

Diante do desejo de experimentar tons avermelhados, o tom de mogno é a opção mais acertada para uma mudança de visual rejuvenescedora. E é que se trata de uma proposta que, ao contrário de outras opções ruivas, tem a qualidade de reduzir a idade graças ao seu acabamento natural.