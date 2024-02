5 calças que uma mulher elegante não deve usar em 2024 porque estão fora de moda

As calças são uma das peças de vestuário mais elegantes e versáteis que existem. Você pode combiná-las com qualquer coisa, a famosa camisa branca indispensável de Carolina Herrera, moletons, blusas de manga comprida ou curta, com sapatos de salto alto e sem salto e até mesmo com tênis.

Chegou a hora para essas mulheres de classe alta renovarem o guarda-roupa e tirarem aquelas roupas que já não estão na moda e que nunca devem usar.

A moda evolui e é essencial saber quais peças estarão em alta nesta temporada e quais ficarão no passado.

Aqui estão os 5 tipos de calças que definitivamente não são usadas por uma mulher de classe alta:

Calças de cintura baixa

Diga adeus às calças de cintura baixa, pois a tendência atual favorece cinturas mais altas. Opte por modelos que estilizem a silhueta e deem um toque mais elegante ao seu visual.

Calças boca de sino XXL

As calças boca de sino exageradas são coisa do passado. Nesta primavera, as calças de corte reto ganham destaque, destacando o conforto sem sacrificar o estilo.

Calças cargo excessivas

Os bolsos extra e o estilo cargo devem ficar no passado. Embora as calças cargo tenham tido o seu momento, esta estação está inclinada para estilos mais clean.

Calças rasgadas

Embora os jeans rasgados tenham tido seu momento, é hora de deixá-los para trás. A primavera de 2024 aposta na elegância e sofisticação, deixando em segundo plano os modelos desgastados e rasgados.

Calças com logotipos

A logomania dá lugar ao luxo silencioso. Evite calças com logotipos excessivos e opte por designs mais discretos que permitam que a qualidade da peça fale por si mesma.