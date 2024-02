29 de fevereiro: a numerologia decifra o que este ano bissexto traz

Este ano é diferente do anterior, basicamente, porque traz um dia a mais que se adiciona a fevereiro. Isso é conhecido como ano bissexto e se repete a cada quatro anos. A Terra leva 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45 segundos, então em média são 6 horas que sobram a cada ano e que anteriormente eram ignoradas, o que causava muitas complicações, razão pela qual com o passar do tempo foi ajustado.

Então, como as mudanças das estações climáticas não coincidiam nos mesmos meses, decidiu-se juntar todas essas horas até completar um dia e adicioná-las a cada quatro anos, totalizando 366. Esse fato em particular tem uma grande conotação energética, e a numerologia decifrou o quão especial será o último dia deste mês.

Na crença popular, há um ditado: "Ano bissexto, ano sinistro", que afirma que durante esse período de tempo acontecem eventos funestos. No entanto, para a numerologia é o oposto, pois associa isso com a iluminação espiritual, o despertar e novas oportunidades.

A próxima quinta-feira é o dia especial: 29 e de grande poder. A numerologia consiste em reduzir os números à sua expressão mínima para depois atribuir-lhes um significado, então ao somar 2+9=11, que é um número mestre, assim como o 22 e o 33.

O 11 tem uma conotação de introspecção, intuição e espiritualidade, e aqueles que estão sob a essência deste número, não significa que sejam superiores aos outros. O mestre em numerologia, Shiv Charan Singh, afirmou que "em sua expressão mais elevada, o 11 é ser gêmeo de Deus, a unidade individual paralela à unidade universal, uma relação que não carrega mais tensão. É o fim de todo desejo, teste, competição, dúvida, medo, julgamento, rejeição ou exigência. Nenhum possui o outro e ambos querem o mesmo".

As pessoas marcadas por um número mestre devem ter claro que não são seres superiores aos outros, mas sim têm maiores responsabilidades com o mundo em geral e, se não estiverem conscientes disso, pode afetar sua estabilidade emocional.

No entanto, ao nos aprofundarmos mais nesta data, adicionamos o 2, correspondente a fevereiro, que na vibração numérica significa que neste dia é possível que sua alma encontre a missão que tem para a sua vida, trazendo tudo isso para o plano terreno.

Tanto o 11 como o 2, em geral, representam uma energia positiva para o amor, cura e ensino, por isso é que o ano bissexto é de sorte. As energias estarão no seu ponto mais alto, onde residem o otimismo, a sabedoria espiritual e o amor puro. Uni-los abre um portal energético especial.