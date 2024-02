Vinho tinto: o declínio da bebida como ‘remédio’ cardíaco na medicina moderna

O vinho tinto, por muito tempo, foi considerado um aliado da saúde cardíaca, uma percepção amplamente difundida após um episódio de 1991 do programa “60 Minutes”. Neste segmento, foi destacado como os franceses, apesar de uma dieta rica em gorduras saturadas, mantinham taxas mais baixas de doenças cardíacas em comparação com os americanos, sugerindo que o consumo moderado de vinho tinto poderia oferecer proteção cardiovascular.

Esta ideia se baseava na noção de que o vinho tinto possuía propriedades que impediam as células formadoras de coágulos de aderir às paredes das artérias, reduzindo potencialmente o risco de ataques cardíacos.

Mudança de perspectiva na medicina

No entanto, a visão do vinho tinto como uma bebida benéfica para a saúde começou a ser questionada. Pesquisas subsequentes e uma análise mais crítica dos estudos existentes revelaram que os benefícios do vinho tinto podem não ser tão significativos quanto se pensava anteriormente.

O entusiasmo inicial, que levou a um aumento de 40% nas vendas de vinho tinto nos Estados Unidos após a transmissão do “60 Minutes”, começou a diminuir à medida que a comunidade científica adotava uma abordagem mais cautelosa em relação ao consumo de álcool e sua relação com a saúde cardíaca.

A dieta mediterrânea, frequentemente associada ao consumo moderado de vinho tinto, continua sendo considerada uma abordagem saudável à alimentação. No entanto, a ênfase recai mais sobre os componentes da dieta como um todo, incluindo o alto consumo de frutas, vegetais, grãos integrais e gorduras saudáveis, do que sobre o consumo de vinho tinto isoladamente.

Fonte: O Globo

