Os 4 signos que fecham ciclos no fim de fevereiro de 2024

Fevereiro de 2024 está terminando e alguns signos passam por uma finalização importante de ciclos durante essa fase.

Confira quais são:

Escorpião

Um novo ciclo de renovação, ideal para conhecer pessoas importantes que lhe darão apoio para crescer profissionalmente. Resolva qualquer procedimento judicial pendente, pois a vitória será sua. Cuidado com traições de amigos e amores, seja mais desconfiado e proteja seu coração. É hora de se renovar completamente e se destacar, principalmente no ambiente de trabalho.

Sagitário

Siga a sua intuição, não peça conselhos e assuma o controle do seu destino. Ouse dar o passo para sair da sua zona de conforto e partir rumo ao novo. Pense antes de falar para evitar problemas e renove suas energias. Tire do armário tudo o que você não usa e comece a desapegar de pensamento obsessivos também.

Capricórnio

É hora de crescer financeiramente e curar as feridas do passado no amor, abrindo assim o coração para a felicidade. Você terá o impulso necessário para crescer, apenas seja honesto e evite mentiras. Não se envolva nos problemas sentimentais dos outros. Aprenda a perdoar e a abrir as portas para o amor.

Peixes

Momento de finalizações e de ser cauteloso para não confiar cegamente em todos, é melhor manter distância em situações de conflito. Você fecha ciclos de energia negativa e começa a evoluir. Prepare-se para uma transformação e para ser confrontado com o passado novamente.