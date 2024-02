O que são as sandálias peep toe e como usá-las com jeans

Estão chegando os dias quentes e as opções de sandálias que serão tendência na temporada primavera-verão já começaram a aparecer, como é o caso das peep toe, que não são mais exclusivas de vestidos clássicos ou saias midi, permitindo que você brinque com suas combinações.

Este calçado consegue adicionar elegância a peças básicas como jeans largos, skinny ou de cintura alta, permitindo que você pareça glamourosa em todos os momentos e com o melhor estilo das divas de Hollywood dos anos 50.

As sandálias peep toe se caracterizam pela sua abertura frontal que deixa entrever (sutilmente) três dedos do pé, no melhor estilo coquete e sem muito esforço.

Como usar sandálias peep toe em fevereiro de 2024 com jeans?

Calças jeans com cintura dupla e sandálias peep toe com plataforma

Esta nova temporada está repleta de peças inovadoras, como as calças jeans de cintura dupla, com efeito desbotado e até mesmo boho, que já foram vistas em desfiles como Masha Popova e Ralph Lauren. Combiná-las com sandálias plataforma peep toe, juntamente com uma camisa cropped, garantirá um look minimalista e com toques retrô.

Calças largas com sandálias peep toe de sola tratorada

O clássico nunca falha, mas os modelos vanguardistas têm se imposto com força, como as peças de borracha com solado tratorado, que dão um toque esportivo ao seu visual. As especialistas em moda as combinam com conjuntos jeans compostos por baggy jeans e jaquetas de denim combinando.

Calças jeans boho com sandálias peep toe de sola plana

Como as sandálias que marcarão tendência este ano terão grandes estilos perfeitos para combinar com tudo e se você prefere estar confortável o tempo todo, pode optar pelas de solas planas e combinar com um icônico canadian tuxedo.

Calças jeans retas estampadas com sandálias peep toe com logotipo à vista

Nada mais coquete do que umas sandálias peep toe da Chanel, os designs das marcas em destaque garantem um estilo maximalista e você só precisará combiná-las com jeans estampados, um top de pelúcia e uma blusa felpuda colorida.

Calças jeans flare com sandálias peep toe plataforma

Se é amante da moda dos anos 70 com toques de glamour, não pode passar sem as sandálias peep toe de veludo com plataforma e combiná-las com jeans de boca de sino. Até as sandálias de salto de madeira serão (novamente) objeto de desejo.