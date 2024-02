Meghan Markle causa impacto com novas sobrancelhas

Dizem que o olhar é tudo em um rosto. Por isso, muitos estilistas e maquiadores profissionais dão bastante importância à área dos olhos e também à zona das sobrancelhas. De acordo com os especialistas, sobrancelhas bem definidas e cuidadas podem realçar os traços faciais.

Meghan Markle adere à tendência das sobrancelhas espessas e bem definidas

Desta forma, é comum que muitas mulheres queiram dar uma mudança total em suas sobrancelhas e cuidar delas mais do que antes. Esse é o caso de Meghan Markle, que surpreendeu a todos com sua nova aparência e com sobrancelhas bastante cheias e grossas como nunca antes havia sido vista.

Depois que Kate Middleton desapareceu do público por questões médicas e o rei Charles III também devido à sua doença, outros membros da família real se tornaram os protagonistas. Entre eles, o príncipe William, futuro herdeiro da monarquia britânica, mas também seu irmão.

Nesse sentido, o príncipe Harry esteve na Inglaterra para visitar seu pai e recuperar os títulos para ele e seus filhos, parece que os duques de Sussex querem voltar a estar em destaque público com força. Por outro lado, Meghan Markle foi vista em uma viagem ao Canadá, simples e fiel ao seu estilo.

A esposa do príncipe Harry teria usado a técnica de microblading

No entanto, o que mais se destacou foram suas sobrancelhas. Parece que Meghan Markle quis se juntar à tendência de ter sobrancelhas espessas, escuras e bem definidas. Ou pelo menos há uma mudança bastante notável em comparação com suas primeiras aparições públicas. É uma mudança gradual que consegue acentuar o olhar e, como muitas celebridades, talvez tenha recorrido à técnica de microblading.

É uma técnica comum que ajuda a realçar o olhar: “É destinada a pessoas que, por um motivo ou outro, perderam os pelos das sobrancelhas, sofrem de alopecia ou simplesmente desejam uma mudança estética para dar mais simetria, definição e personalidade ao seu olhar”, revela Mónica Aránguez, centro de micropigmentação que leva seu nome.