Cinco dicas para comprar maquiagem sem gastar muito

5 consejos para adquirir tu nuevo maquillaje Considere produtos de beleza que também tenham compromisso com a responsabilidade e a ética (Dreamstime)

As maquiadoras da Báusse nos dão os seguintes conselhos que serão úteis para atualizar sua necessaire com as novas tendências desta indústria.

1 - Leve em consideração os animais

Um dos primeiros pontos a considerar ao adquirir uma nova maquiagem é se ela possui o certificado ‘livre de crueldade animal’, o que significa que o produto não foi testado em outras espécies e, portanto, é um indicativo de responsabilidade ética.

O logotipo de um coelho junto com a legenda 'Cruelty Free' é o símbolo que indica que as empresas não utilizam animais para testar os produtos (Cortesía)

2 - O que isso significa para você

As marcas de maquiagem precisam estar comprometidas em oferecer produtos que se adaptem ao seu tipo específico de pele. Isso permitirá realçar os seus atributos e fazer parte das tendências da moda.

3 - Identifica se a marca oferece diferentes produtos

Tenha em conta a linha de produtos que oferece, pois quantas mais opções de cremes, maquilhagem, máscaras, vernizes, batons tiver, poderá criar melhores combinações; essas mercadorias são projetadas para se complementarem e oferecerem melhores resultados.

4 - Procure uma ampla experiência

A história da marca pode te dar uma ideia da qualidade do produto, já que para se consolidar no mundo da maquiagem, as empresas precisam seguir um árduo trabalho de inovação e aperfeiçoamento de cada um de seus produtos.

Lembre-se que os produtos de maquiagem também têm prazo de validade, então troque-os quando necessário (Dreamstime)

5 - Compre marcas com as 3 ‘B’

A qualidade na indústria de maquiagem não precisa estar separada da acessibilidade. Por exemplo, Báusse é uma marca mexicana de cosméticos que, ao longo dos últimos cinco anos - desde sua reestruturação - busca levar cuidado, qualidade e beleza através de produtos acessíveis que inspirem confiança. Com uma linha de mais de 600 produtos, que vão desde batons e máscaras faciais até esmaltes e cremes, ela está sempre na vanguarda das tendências e necessidades.