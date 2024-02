As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (22).

Leão

No seu inconsciente, a Semana Santa está associada à culpa, que deve ser sentida de corpo e alma, para todo o sempre. E é por isso que, ao começar a pensar na Semana Santa antes, ele balança a cabeça abruptamente.

Virgem

Muitas tarefas ficam sobre seus ombros sem pedir seu consentimento, permanecem sob sua responsabilidade. Você deveria dizer não e enfrentar as consequências. Provavelmente não será tão charmoso mais tarde. Você também aprenderia a delegar, tem várias pessoas que fazem as coisas tão bem quanto você.

Libra

Tem a impressão de que a sociedade está invariavelmente e tolamente voltando ao passado com a falsa ideia de que velhas teorias servem para compreender o mundo atual. Embora muitos males persistam, a humanidade evoluiu a partir das cavernas. São muitos os avanços da ciência e do humanismo que, no meio do horror, não podem ser ignorados e nos levam a pensar que um dia a noite horrível acabará.

Escorpião

É preciso evitar conflitos e sair de lá de cabeça erguida e com a convicção de que em outro lugar será melhor. Para seguir em frente você deve trabalhar ainda mais e tomar decisões muito firmes. Você deve pôr fim a um relacionamento que está lhe causando níveis muito altos de estresse.

Com informações do site Nueva Mujer