As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta-feira (22).

Áries

Embora se importem com o que está acontecendo, os grandes males que você aponta são de ordem global, exigem consciência planetária e o esforço de muitos países, para que seus interlocutores não possam fazer nada além de levantar os ombros em um sinal de desamparo. Você está certo no que diz.

Touro

O amor que você tanto precisa para ser feliz finalmente entrará em sua vida. O momento ainda é de diversão. Como diz uma canção: “Não há necessidade de chorar. A vida é um carnaval e as tristezas se cantam. Não há necessidade de chorar/ a vida é um carnaval”.

Gêmeos

Quando você lembra de alguns episódios difíceis do passado, você não entende como ele saiu ileso. Você confirma que era muito habilidoso, continuou. Também foi paciente, não fugiu no primeiro obstáculo e esperou o tempo para colocar as coisas em seu lugar. Felizmente esses episódios do passado estão muito distantes, que alívio, que grande alívio.

Câncer

Questione o comportamento de pessoas de vontade fraca. Abdicam da autonomia, dependem dos outros, são subordinados. Pessoas assim estão sujeitas a diversas manipulações. Seus manipuladores os machucaram, mas ao mesmo tempo, em meio a uma grande confusão, os manipulados, com sua passividade, também machucaram os outros. Você refletirá sobre este ponto.

Com informações do site Nueva Mujer