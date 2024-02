Alerta dos Guardiões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Confira a seguir:

Sagitário – Exu Veludo

É hora de realizar e comemorar, seja sozinho ou com aliados verdadeiros. Ainda assim, mantenha a inteligência e intuição para se precaver de qualquer problema ou imprevisto.

Capricórnio – Pomba Gira Cigana

O amor é a resposta e a ação que atrai as coisas boas para a vida. Por isso, evite entrar em conflitos e se preocupar em excesso com o que é material, pois esse é um momento de se doar a coisas mais profundas.

Aquário – Exu do Lodo

Saiba a hora certa de falar e agir, acreditando na sua intuição e capacidade. Não deixe que ressentimentos ou o pessimismo o desanimem e se cure para dar passos importantes.

Peixes – Exu Caveira

Você tem mais influência sobre os outros do que imagina, use isso para o bem e com quem realmente importa. É importante falar com sabedoria, honestidade e amor, principalmente se isso tem poder sobre outra pessoa. Usar as pessoas de degraus nunca trará bons resultados.