Alerta dos Guardiões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Confira a seguir:

Leão – Exu Morcego

Momento de atenção redobrada com a intuição e os problemas para poder superar sentimentos que não o levam a lugar nenhum. O momento da adversidade é o que mais se trabalha, mas as recompensas também chegam com a superação.

Virgem – Pomba Gira Maria Mulambo

Hora de mostrar sua boa cara, encanto e sutileza para conseguir o que realmente deseja. Apenas não exagere e evite incitar conflitos. Para ganhar, não é preciso destruir o outro.

Libra – Pomba Gira Maria Quitéria

Nem tudo que importa pode ser tocado e segurado nas duas mãos. E hora de saber trabalhar o crescimento interno e a espiritualidade para assim se completar.

Escorpião – Pomba Gira das Almas

Equilibre seus impulsos e conflitos internos agindo com calma e olhando para dentro de si. Muita coisa pode ser recuperada e ganha quando existe a serenidade para visualizar a realidade sem se deixar levar pelo pessimismo ou descontrole.