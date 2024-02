Alerta dos Guardiões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira a seguir:

Áries – Exu Pimenta

Muita coisa boa acontece quando você aprende a guardar silêncio e ser maduro para entender que nem todo mundo que parece, realmente está do seu lado. Seja ágil e inteligente para ir ainda mais longe.

Touro – Exu 7 Encruzilhadas

Cuidado com aquilo que é conquistado com falsidade e manipulação, pois pode ser descoberto. É melhor agir com a verdade e usar o bom caráter para se sobressair em seu caminho.

Gêmeos – Pomba Gira 7 Saia

O reconhecimento e as boas notícias chegam para trazer prosperidade. No entanto, é hora de manter o equilíbrio e não se deslumbrar com o que é superficial. Corte algumas obsessões e saiba ir atrás do que é novo.

Câncer – Exu Meia Noite

Concentre-se nos objetivos com maturidade, ética e consciência das atitudes. Agir com deslealdade e ambição excessiva pode parecer tentador, mas não é algo que se sustentará a longo prazo.