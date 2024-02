8 mechas rejuvenescedoras e naturais que são tendência entre as famosas

As mechas são uma dessas técnicas infalíveis que nos permitem mudar de imagem, dando luz ao cabelo onde queremos e buscando diferentes efeitos, dependendo do estilo, tipo de cabelo, tom de pele e cor dos olhos.

Nos últimos anos, o reinado tem sido das mechas balayage, mas em 2024 chegaram mudanças e novas técnicas de coloração que conseguem efeitos muito naturais que não requerem visitas tão frequentes ao cabeleireiro, evitando o temido efeito raiz.

Estas são as 8 técnicas de mechas que surgiram e farão seu cabelo parecer muito natural:

Mousy hair

A ideia é criar reflexos no cabelo que se misturem com a cor de base, com um efeito iluminado menos evidente do que o das balayage. A técnica também é feita à mão livre e busca-se que o início de cada mecha seja imperceptível para que se integre completamente na cor de base da cabeleira. São as mechas ideais para morenas.

Mechas naturais

São um tipo de técnica de coloração usada para disfarçar os cabelos brancos. Esta técnica consiste em sobrepor vários tons de forma escalonada para obter um resultado mais natural e difuso, integrando de forma eficaz os cabelos grisalhos.

Woodlights

Recebem o seu nome do efeito de luz que os inspira: o reflexo do sol nas veias da madeira. Por isso, são combinadas diferentes tonalidades em busca desse efeito, obtendo um visual que pretende iluminar o rosto. Além disso, ao contrário das balayage, estas mechas são aplicadas em todo o cabelo (da raiz às pontas), sem se ajustar muito à raiz, mas sim clareando essa zona, procurando um resultado muito natural.

Fundindo

Caracterizam-se por alcançar um fundido de cor da base com o tom iluminado em toda a extensão do cabelo, embora sem se ajustar completamente à raiz para evitar que fique antiestético à medida que o cabelo cresce. Trata-se de um trabalho de mechas muito meticuloso que requer a combinação de diferentes técnicas para obter um acabamento totalmente natural, no qual é difícil perceber as nuances de cor aplicadas. Assim, através da combinação de tons e matizes, obtém-se uma cor personalizada que provoca um degradê muito sutil no cabelo.

Teasylights

São uma fusão das mechas tradicionais (papel alumínio) e das balayage que são aplicadas da metade até as pontas, resultando em um efeito tridimensional que proporciona brilho e dimensão ao cabelo. Aplicam-se com uma assimetria intencional, combinando vários tons para brincar com luzes e sombras. Permitem um efeito rejuvenescedor e ficam especialmente bem em cabelos castanhos e morenos.

Emolduramento do rosto

São aquelas mechas que são aplicadas seguindo as premissas do haircontouring e, portanto, buscam iluminar o cabelo de forma a favorecer os traços particulares de cada rosto. Assim, tendo em mente que os tons iluminados dão volume e os escuros dão profundidade (atenuam), vamos jogar com eles para equilibrar e favorecer as características faciais. Portanto, trata-se de um tipo de mechas que são aplicadas de forma totalmente personalizada, brincando com um ou dois tons mais claros que a base para criar esses efeitos.

Consiste em uma combinação de tons muito natural e discreta (não tão iluminadora como em outras mechas) que é perfeita para cabelos finos cuja cor já pareça sem vida e sem nuances.

Newchuck

Trabalha-se com tons de alto contraste, que permitem manter a cor base para dar profundidade e dimensão à cabeleira. A diferença nesta nova forma de aplicá-los é que são feitos com menor espessura e evitam o efeito de raiz, para poder espaçar as visitas ao cabeleireiro. Além disso, podem ser feitos em uma combinação de tons que parecerá muito natural e dará um efeito 3D.