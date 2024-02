3 sucos detox para secar a barriga e ajudar no emagrecimento

Os sucos podem ser um grande aliado na busca pelo emagrecimento. Capazes de concentrar grandes quantidades de vitaminas e propriedades das frutas e legumes, eles são uma forma rápida, prática e gostosa de aumentar a ingestão de alimentos benéficos para a saúde.

Para quem quer secar a barriga e conquistar um grande aliado no processo do emagrecimento, o suco detox é um excelente aliado. Uma de suas principais características é contar com a presença de frutas e vegetais que possuem ação antioxidante e diurética, ajudando no funcionamento do intestino, reduzindo a retenção de líquido e, como consequência, auxiliando na eliminação da gordura abdominal.

No entanto, lembramos que a ingestão destes sucos por si só não garante o emagrecimento saudável. É necessário praticar atividades físicas e manter uma dieta equilibrada com o apoio de profissionais especializados no assunto.

Suco de beterraba com gengibre

Ingredientes:

300ml de água

1 beterraba descascada e picada

Suco de 1 limão

1 pedaço de gengibre cortado em rodelas

Como preparar:

Junte a água, beterraba, limão e gengibre em um liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Em seguida, coloque o suco em um copo de sua preferência e tome logo em seguida. Caso queira, adicione as pedras de gelo.

Suco verde de ora-pro-nóbis

Ingredientes:

1l de água gelada

1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis

1 maçã-verde sem sementes

Suco de 4 limões

1 colher de sopa de melado de cana

Como preparar:

Utilize um liquidificador para bater a água e o suco de limão. Em seguida, adicione as folhas de ora-pro-nóbis, a maçã-verde e o melado. Bata até conseguir uma consistência homogênea e transfira a mistura para um copo.

Leia também: Suco de uva com romã previne o envelhecimento precoce e tem vários benefícios

Suco verde de couve com laranja e gengibre

Ingredientes:

1l de água

Suco de 3 laranjas

4 folhas de couve

1 pedaço de gengibre cortado

1 colher de sopa de caldo de cana

Como preparar:

Comece colocando as folhas de couve, a água e o suco de laranja no liquidificador e bata até conseguir uma mistura completamente líquida. Em seguida, adicione o gengibre em pedaços e o caldo de cana, bata novamente. Coloque o suco em um copo de sua preferência e, se desejar, adicione gelo.

*Fonte: Terra