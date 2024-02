10 cortes de cabelo curtos favorecedores e rejuvenescedores para mulheres acima de 50

Se houver uma arma ousada na mulher para seduzir e representar o poder, é usar o cabelo curto.

O cabelo curto não só rejuvenesce, é um daqueles estilos que mais favorece nossas feições, desde que saibamos escolher os estilos da moda.

Aqui estão os 10 estilos que estão em alta em 2024 para que escolha o que combine com o seu rosto:

Pixie assimétrico

O pixie é sem dúvida um dos mais procurados para rejuvenescer o rosto. Curto dos lados e na nuca e comprido em cima, é também um dos mais confortáveis para o dia a dia.

O estilo pixie com um lado mais longo que o outro fica ótimo nas mulheres com rosto redondo. Pode ser penteado com a risca de lado ou para trás, dando um pouco de volume ou com um efeito molhado.

Pixie

Trata-se de uma fusão entre o bob, do qual herda o comprimento, e o pixie, do qual herda a forma, que fica muito bem em rostos maduros. Além disso, é ideal para cabelos que perderam densidade com o passar dos anos, pois ajuda a dar volume.

Bob

Para aqueles com rosto alongado, será ideal na altura do queixo, enquanto para aqueles com rosto redondo ou quadrado, será melhor alongá-lo além da mandíbula. Este ano, o estilo é reto, polido e com uma leve ponta, mas se você tem pouco cabelo, recomendamos que aumente a espessura com um corte inteiro.

Microbob

É a versão mini do bob, que fica entre a orelha e o queixo. Tem um evidente efeito anti-envelhecimento no rosto e é ideal para quem tem cabelo escasso e sem volume, pois tende a dar corpo ao cabelo. Fica ótimo com franja, no estilo francês, embora, se preferir, opte por uma risca ao meio (se o seu rosto for mais alongado) ou uma risca de lado, se for mais largo.

Wolf cut

Este é um corte descontraído que combina a forma de um mullet com a estrutura de um shaggy. Assim, é cortado mais comprido atrás, com as patilhas marcadas e a franja em degrau na parte da frente.

Além disso, o cabelo é desfiado, como no shag, para dar textura e volume à parte superior da cabeça. Isso o torna um estilo ideal para rostos largos e testas amplas. O melhor é que sua manutenção é muito prática no dia a dia.

Pixie com topete

Consiste em deixar a parte de cima com comprimento suficiente para brincar com o penteado e dar volume com o secador e produtos de fixação. Você pode pentear para um lado ou para trás. O efeito será igualmente favorável e fará você parecer mais jovem.

Pixie com franja

O pixie com franja é ideal tanto para rostos alongados quanto ovais e adiciona um toque rejuvenescedor extra a este corte de cabelo. Além disso, se você combinar com um acabamento texturizado como neste visual, fará com que o cabelo ganhe volume e te faça parecer mais jovem.

Bob repicado

Para dar um toque diferente ao clássico bob, você pode incorporar o acabamento com pontas quebradas, que dão movimento ao corte, ideal se você tem bastante cabelo, mesmo que seja liso. Trata-se de um estilo muito fácil de manter no dia a dia devido ao acabamento descontraído que adquire. Seque o cabelo virado para baixo com o secador e dê algumas passadas com a escova.

Tigela

É um dos estilos dos anos 90 que agora volta a ser tendência e que é ideal para rejuvenescer o visual. É ideal para cabelos lisos, embora também fique bem em cabelos cacheados e ondulados. Caracteriza-se por ter uma camada superior igualada na frente e atrás, com um comprimento pronunciado na nuca e marcando as costeletas.

Bob em camadas

Se procura um corte de cabelo curto cheio de movimento, este é para você. Trata-se de reformular o clássico bob com um escalado que redefine o contorno do cabelo e lhe confere um acabamento tão chique, ideal para cabelos com textura. E, se tiver franja, melhor.