Unhas francesas invisíveis: 3 designs sofisticados e femininos perfeitos após os 30 anos

De vez em quando, vamos reinventando os motivos clássicos das nossas manicures, como acontece com as unhas francesas invisíveis, que estão na moda em 2024.

É uma versão mais delicada e minimalista em comparação com as originais, as quais foram impulsionadas por estrelas do calibre de Margot Robbie em suas aparições no tapete vermelho.

Isso consiste em levar a linha vertical que caracteriza as francesas à sua expressão mínima, com um traço branco quase imperceptível, mantendo o tom natural da unha mais uma camada de top coat transparente.

Unhas francesas invisíveis 2024

Em tons pastel

Agora que estamos no verão de 2024, não se esqueça das cores que estão na moda. Por exemplo, a gama de tons pastel em toda a sua extensão, que podem ser desde azul celeste, rosa, amarelo ou verde. Você até pode combiná-los todos no mesmo visual! Não vai parecer sobrecarregado ou comum, já que a linha é tão sutil que, pelo contrário, adiciona um toque feminino e colorido.

Com um toque fora do comum

Mas se além de ser uma mulher elegante, você é divertida e gosta até de incorporar algo temático, aproveite que ainda estamos no mês do amor para adicionar um pequeno coração ao seu design. É uma maneira de colocar sua marca nas unhas francesas invisíveis, que se caracterizam justamente por ser extremamente neutras e sutis.

Bicolores

No entanto, se você é mais clássica e prefere não exagerar com as suas unhas francesas invisíveis, então não saia da zona de conforto e aposte num design que integre apenas o branco e preto. Escolhe um lado para cada tom respetivamente e tem muita destreza para fazer a linha uniformemente. Combinará com qualquer look, tanto de dia como de noite, porque passará despercebido e durará vários dias.