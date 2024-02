Strawberry milk nails: a tendência de unhas que será um sucesso na primavera por seu estilo minimalista

A primavera está prestes a chegar e se você está cansada das mesmas opções de manicure, aqui está uma opção inspirada em um famoso milkshake que busca transportar a primavera para suas mãos.

Sem dúvida, os estilos minimalistas estão ganhando terreno, não é por acaso que as 'unhas leitosas' se tornaram uma das tendências vitoriosas do ano passado, permanecendo entre as favoritas apesar do tempo, e se tornarão um estilo atemporal como as unhas francesas, que, não importa como a moda mude, continuam sendo as favoritas.

Strawberry milk nails Unsplash (Unsplash)

É por isso que as ‘unhas leitosas’ têm vindo a transformar-se num estilo diferente, optando por outras tonalidades que farão com que esta tendência estética se adapte ao gosto de outras mulheres como nós. No entanto, esteja atenta, porque o design que estou prestes a apresentar mistura a beleza do minimalismo com a cor que continua a causar sensação. O rosa.

O que são as ‘strawberry milk nails’?

É importante mencionar que, embora sejam uma variante das unhas minimalistas, as 'unhas leitosas' não são uma tendência nova. Pelo contrário, é um design que persiste ao longo do tempo e que se tornará um dos favoritos na próxima primavera.

O nome diz tudo, as 'strawberry milk nails' consistem em uma técnica de manicure inspirada em milkshakes de morango, misturando a essência 'cremosa' do design mencionado anteriormente com a cor rosa, resultando em uma combinação deliciosa.

O melhor de tudo é que mantém a essência minimalista com um toque de cor que dá um aspecto natural e brilhante às suas mãos. Além disso, é fácil de combinar com seus looks diários.

5 designs de ‘Strawberry milk nails’

Com detalhes

Estas unhas mantêm a estética cremosa e adicionam um toque extra com designs como esses corações cor-de-rosa, perfeitos para a técnica de unhas de leite de morango.

Curtas

A versão curta das unhas de leite de morango são algumas das mais bonitas e estéticas, escolha-as para aderir à tendência minimalista.

Com designs

Aqui temos uma opção que coloca algumas pequenas morangos, embora isso possa variar com diferentes formas como cerejas, estrelas, corações, etc.

Estilo francês

Este design combina a cremosidade da técnica que já te apresentamos, com um toque de brilho com pequenos cristais e o toque final, com um esmalte rosa em forma francesa.

Abstratas

Os designs abstratos reinarão durante todo o ano de 2024. Se você está procurando adicionar mais cor, talvez esta possa ser uma opção para você. Aposte neste estilo combinando diferentes tons de rosa e adicionando um pouco de dourado ou tons metalizados.