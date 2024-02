Shakira desafia as regras de Carolina Herrera com tênis de plataforma e calças cargo

Shakira A cantora quebrou todas as regras do calçado Carolina Herrera (Getty, Instagram)

Shakira definitivamente está vivendo seu melhor momento desde que deixou a vida que tinha com Piqué em Barcelona para se mudar com seus filhos para Miami. A colombiana já recebeu o título de “mulher do ano” e quebrou recordes com seus últimos lançamentos. Agora, prestes a lançar seu novo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, está mostrando que tem o mundo aos seus pés.

Com uma recente publicação, Shakira foi vista nos ensaios para apresentar seu material em um grande show, afinal, a última vez que lançou um álbum completo foi em 2017.

"Trabalhando duro. Me preparando para o lançamento do álbum!", escreveu Shakira junto com algumas imagens que já enlouqueceram a todos. Também é possível ver um espartilho metálico no chão, que pode fazer parte do figurino que ela usará para o lançamento oficial. A cantora não confirmou se isso acontecerá durante uma premiação ou participação em algum programa de televisão especial, mas com certeza ela montará uma coreografia espetacular.

Isso sim, algo que também não passou despercebido foi o seu visual, que tem sido apontado como "o pior pesadelo de Carolina Herrera".

Shakira está usando tênis plataforma que fariam Carolina Herrera tremer

Para a designer Carolina Herrera, o estilo de Shakira seria um verdadeiro pesadelo, pois sabe-se que a colombiana quebra muitas de suas regras com os acessórios e roupas que costuma escolher. A intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ sempre levou uma vida muito ativa, por isso é compreensível que busque se vestir o mais confortável possível.

Que regras estaria quebrando Shakira? De acordo com o manual de estilo de Herrera, uma mulher deve "saber envelhecer com graça", o que implica não se vestir de forma que aparente ser mais nova, e aparentemente, tênis plataforma e calças cargo não seriam ideais para alguém da idade dela.

Claro, Shakira nunca pensou em agradar a ninguém ou em seguir um manual. Ela segue suas próprias regras e inspira os outros com seu estilo. Os tênis plataforma estiveram na moda nos anos 2000, mas na verdade nunca saíram de cena, como a colombiana deixa claro.

As mulheres preferem usar sapatos de plataforma, pois aumentam a altura, são mais confortáveis do que os saltos tradicionais e chamam a atenção. Investir em um par de sapatos versáteis é uma das melhores maneiras de adicionar glamour ao seu visual, independentemente da sua roupa. Por isso, se você está procurando um par de sapatos modernos que ajudem a passar o dia com facilidade e, ao mesmo tempo, o mantenham como um ícone da moda, então um sapato de plataforma pode ser a opção certa para você se quiser estar na moda o tempo todo.

Por outro lado, as calças cargo, também conhecidas como calças de combate, são uma peça versátil e essencial no seu guarda-roupa. Estas incluem bolsos funcionais e têm um design inspirado no equipamento militar que, embora muitos não acreditem, funcionam bem em uma variedade de combinações que incluem blusas, camisetas, polos e moletons com capuz.