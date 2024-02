Os signos que podem ficar de cara com o passado no fim de fevereiro de 2024

Fevereiro de 2024 está terminando, mas alguns signos ainda podem passar por emoções intensas ao ficarem de cara com o passado mais uma vez.

Confira a seguir:

Gêmeos

No amor, alguém do passado pode voltar buscando um caso sem maiores compromissos, apenas uma amizade com benefícios. É um momento de mudanças muito fortes ao seu redor, mas serão positivas para o seu desenvolvimento. Aproveite mais seu tempo para fazer coisas produtivas.

Câncer

Será um momento para lembrar das pessoas que não estão mais com você e do passado. Você se reunirá com amigos e pode encontrar alguém que já passou por sua vida. É melhor equilibrar as emoções e focar em sua vida no presente.

Libra

Cuidado com amores proibidos e o passado que retorna sem boas intenções, não se envolva com pessoas que não trazem nada de positivo. Você é um ser de luz com grande potencial para ter sucesso em tudo o que decidir e precisa seguir em frente para vivenciar novas experiencias.