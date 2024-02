Os opostos se atraem? As saias com moletons estarão na moda, aproveite para usar essa combinação

Os opostos se atraem? As saias com moletons estarão na moda na Primavera-Verão, então você poderá usá-las As saias com moletom arrasam nesta primavera-verão 2024 (Foto: Pinterest)

A primavera e o verão de 2024 terão uma peça de vestuário que será tendência, que são as camisolas combinadas com saias. São um conjunto versátil que combina cortes informais com silhuetas muito elegantes.

De acordo com a revista Vogue, serão tendência desde moletons com capuz a saias justas e evasê, passando por elegantes saias de lantejoulas combinadas com moletons pretos e oversized.

Aqui estão 6 ideias de combinações de moletom + saia:

Blusa de cores vivas com saia longa rodada

É uma combinação prática e alternativa, mantendo-se serena e pouco previsível: para a blusa, opte por um corte oversized, se for sem bolso tipo bolsa na parte da frente, ainda melhor para não criar volume na cintura. Para a saia, opte por designs minimalistas e sem enfeites, com uma silhueta de cintura alta e muito rodada. Com sapatos de salto alto na tua cor favorita, dará o toque de elegância.

Moleton cinza com saia curta colegial

Entre as combinações de moda está o moletom cinza com saia justa e tênis vintage. Este look pode ser complementado com meias coloridas ou as clássicas meias escuras até o joelho. O cinza é uma das cores tendência para 2024 e fica ótimo para você estar na moda.

Moleton preto com saia balão

É um visual minimalista, mas não muito graças ao volume criado pela saia balão que será um dos 8 modelos de moda da Primavera-Verão 2024: para quebrar o encanto romântico do visual, pode ser combinado com uma blusa oversized pendurada, completada com acessórios coloridos e excêntricos como óculos e bolsa.

Moleton com saia lápis texturizada

O moletom também pode ser combinado com uma saia de couro, seja de corte reto e clássico ou coberta com lantejoulas brilhantes para um look elegante e formal.

Blusa com zíper com saia

O moletom neste caso pode ser aberto graças ao zíper e pode ser combinado com a saia.

Sem dúvida, uma das combinações mais “contrastantes”, onde o moletom oversize é combinado com saias de cetim - com bainhas e inserções de renda - e saias jeans alternativas com babados, de tecido ou de tule: para quebrar o ar descontraído do moletom, complete o look com botas de salto alto.