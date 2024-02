Os 5 signos do zodíaco que nunca perdoariam uma infidelidade de seus parceiros Estes signos não aceitam a traição (Foto: Unsplash)

No mundo da astrologia, há alguns signos que são mais apaixonados e emocionais, outros são amigos e parceiros fiéis e também há aqueles que nunca perdoariam uma infidelidade.

Tudo depende da personalidade e das características de cada um dos signos, mas Leão, Sagitário, Gêmeos, Escorpião e Peixes não perdoam infidelidades e são implacáveis quando se trata de um relacionamento.

Para esses sinais, a confiança, a lealdade e a honestidade são fundamentais, e uma traição desse tipo pode romper completamente o vínculo do casal.

Leão

Os nativos sob a influência deste signo são apaixonados, leais e generosos num relacionamento, mas se descobrirem que o parceiro foi infiel, o seu orgulho ferido impedirá que perdoem facilmente. Para um Leão, a confiança é fundamental num relacionamento, e a infidelidade é uma traição imperdoável.

Sagitário

Aventureiros, otimistas e honestos, mas quando se trata de infidelidade, seu lado escuro pode vir à tona. Os sagitarianos valorizam a liberdade e a independência em um relacionamento, e uma traição desse tipo pode levá-los a cortar os laços de forma definitiva.

Gêmeos

Os nativos deste signo são comunicativos, curiosos e adaptáveis, mas quando se sentem traídos pelo seu parceiro, podem tornar-se frios e distantes. Gêmeos valoriza a honestidade e a fidelidade em um relacionamento, e uma infidelidade pode levá-los a repensar completamente o seu vínculo com a outra pessoa.

Escorpião

Conhecidos por ser um dos signos mais intensos e apaixonados do zodíaco, mas também um dos mais vingativos quando se sentem traídos. Os escorpianos são leais e comprometidos em um relacionamento, mas se descobrem que seu parceiro foi infiel, podem se tornar implacáveis em sua busca por justiça. Para um Escorpião, uma infidelidade é uma ferida que levará muito tempo para cicatrizar.

Peixes

É o signo mais empático e compassivo do zodíaco. Os piscianos são sensíveis, intuitivos e românticos, mas quando confrontados com uma infidelidade, podem sentir-se profundamente magoados e traídos. Peixes valoriza a conexão emocional e a lealdade em um relacionamento, e uma traição desse tipo pode fazê-los fechar emocionalmente e se afastar do parceiro.