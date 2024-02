O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta O Imperador

Momento firme no qual decisões são tomadas, mas a justiça do destino também pode agir. Evite a postura irredutível e saiba que algumas coisas precisam ser aceitas para que você lide com as consequências ou resultados da maneira correta. A teimosia pode ser um fardo pesado.

Touro – Carta A Sacerdotisa

Você está dando as cartas e intuindo sobre uma situação da forma correta, o que o deixa no controle. No entanto, tenha cuidado para não se perder e agir de forma manipuladora ou com mentiras, pois isso será descoberto e julgado no futuro.

Gêmeos – Carta O Sol

Momento de renascimento e de olhar para as flores que foram cultivadas em seu caminho. Apenas coloque os pés no chão para não viver só de ilusões e mantenha a consciência sobre os erros que também cometeu. Nunca é tarde para o perdão e ele é o que faz seguir em frente.

Câncer – Carta O Mago

Em suas mãos existe um poder e iniciativa para alcançar objetivos importantes e duradouros. Lembre-se que tudo o que vai, volta, equilibrando as emoções e os sentimentos intensos que podem surgir para que eles não nublem suas decisões, palavras e ações.