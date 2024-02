Lábios vermelhos brilhantes: assim é feita a tendência seguida por celebridades como Megan Fox

Já não nos contentaremos apenas em usar essa técnica nas unhas, pois nas últimas semanas a atenção tem se voltado para os lábios vermelhos envernizados.

Isso decorre do ressurgimento das tendências góticas, que tornaram este tom protagonista em nossa maquiagem, com um sutil degradê e também a possibilidade de adicionar gloss labial, o que tem encantado muitas pessoas.

Como são os lábios vermelhos envernizados

De acordo com Glamour, nasceu graças à maquiadora Sofia Schwarzkopf-Tilbury, que cuidou do visual das modelos no desfile outono/inverno 2023-2024 de Zuhair Murad. A estética gótica foi um aspecto-chave do show e o resto é história.

É então que estamos copiando influencers e famosas para exibir essa glamorosa tendência que dá um efeito vampírico muito sedutor.

Se quiser fazer isso também, comece esfoliando os lábios. Retire o esfoliante com água morna e depois use um bálsamo hidratante para obter um acabamento suave, o que fará com que o produto deslize mais facilmente na hora de se maquiar.

A seguir, pegue um delineador para contornar bem seus lábios. Você pode usar em tons de marrom, vinho ou bordô, sempre respeitando a forma natural da sua boca. Se quiser um pouco mais de volume, pode ir um pouco além, mas não exagere.

Agora você deve usar um pincel fino de lábios e esfumar suavemente o delineado em direção ao centro. Com um pincel redondo, aplique uma camada fina de pó translúcido para selar. É nesse momento que você pode aplicar seu batom vermelho favorito em qualquer apresentação, seja cremoso, aveludado ou matte.

Por último, para obter o efeito de lábios vermelhos brilhantes, aplique uma camada generosa de gloss transparente, o que lhe dará um acabamento brilhante e volumoso, mas também aumentará a durabilidade do seu visual, afirma a mesma fonte.