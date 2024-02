Da ordem às cores brilhantes: 10 segredos do Feng Shui para atrair dinheiro

No que diz respeito a equilibrar os espaços da sua casa para a abundância de dinheiro, siga estes 10 conselhos e verá como a sua energia muda:

Limpe e organize

Antes de começar a aplicar o Feng Shui exclusivamente para atrair dinheiro, é essencial começar com um espaço limpo e organizado. A desordem e a acumulação de objetos podem bloquear o fluxo de energia positiva, o que afeta negativamente a sua sorte financeira e a abundância em toda a sua casa.

Dedique tempo para limpar e organizar sua casa, preste atenção às coisas que você não precisa mais e que deve remover para liberar a energia.

As áreas comuns devem estar livres e desimpedidas, sem casacos, sapatos, bolsas ou outros objetos para permitir que a energia flua livremente e a boa sorte se acumule.

A porta de entrada é energia

No Feng Shui, a porta de entrada é considerada o ponto de entrada da energia em sua casa. Para atrair dinheiro, certifique-se de que sua porta de entrada esteja em bom estado e seja acolhedora.

Pinte a porta de vermelho, que é uma cor associada à prosperidade, ou escolha cores que combinem com a direção cardinal em que sua porta está localizada de acordo com o mapa Bagua do Feng Shui.

Procure que esteja em bom estado, bem lubrificada e que a fechadura funcione perfeitamente, uma porta brilhante e imponente é um bom presságio e um imã para a abundância.

Elimine os vazamentos de dinheiro

Verifique sua casa em busca de possíveis perdas de dinheiro. Isso pode incluir torneiras pingando, tubulações vazando ou janelas mal seladas que tornam sua casa menos eficiente em termos de energia.

Inclui também qualquer tipo de fechadura que não funcione corretamente ou que não permita a abertura e fecho livre das portas.

Resolver esses problemas não só ajudará você a economizar dinheiro, mas também impedirá a perda de energia e vazamento de riqueza de acordo com o Feng Shui.

Adicione um pouco de água

A água é um símbolo de riqueza no Feng Shui. Você pode incorporar elementos de água em sua casa através de fontes, aquários ou imagens de água.

Coloque uma fonte na área de riqueza da sua casa, que você pode encontrar através do mapa Baguá, preferencialmente perto da entrada principal.

O som suave da água e sua representação visual podem atrair a energia da abundância. Sempre lembre-se de que deve ser com equilíbrio, pois água em excesso pode causar instabilidade.

Adicione plantas de abundância

As plantas também são símbolos de prosperidade no Feng Shui. A planta do dinheiro, conhecida como Pachira aquatica ou árvore do dinheiro, é especialmente popular.

Coloque uma planta do dinheiro em sua casa, de preferência na área da riqueza ou em qualquer espaço que deseje potencializar financeiramente.

O Feng Shui recomenda tê-las em cantos ou no hall de entrada, para que a energia flua de forma abundante.

Utilize cores brilhantes para a riqueza

As cores desempenham um papel importante no Feng Shui para atrair dinheiro para casa. Os tons de verde, roxo e vermelho são comumente associados à prosperidade.

Você pode usar essas cores em elementos decorativos como almofadas, quadros, cortinas ou móveis para ativar a energia da abundância.

Inclusive pintar uma das paredes da sua casa com esses tons também funciona, assim você poderá manter o equilíbrio energético.

Cuide da sua área de riqueza

De acordo com o mapa Bagua do Feng Shui, a área da riqueza está localizada no canto sudeste da sua casa. Potenciar esta área é essencial para atrair dinheiro.

Coloque objetos e decoração que simbolizem riqueza, como moedas chinesas, símbolos de prosperidade ou até mesmo um cofrinho, nesta área.

Você também pode fazer os seus próprios pratos de abundância e colocar alguns quartzos e incensos.

Os espelhos

Embora os espelhos possam ser benéficos no Feng Shui para ampliar o espaço e refletir a energia positiva, é importante evitar colocar um espelho em frente à porta de entrada.

Isso pode refletir energia positiva, afastando prosperidade e dinheiro, mostrando o caminho de volta sem permitir a entrada. Este lugar é proibido para um espelho.

Cuidar das finanças

O Feng Shui não se trata apenas da disposição de objetos em sua casa, também envolve a gestão adequada das suas finanças pessoais.

Mantenha um registro organizado de suas receitas e despesas, estabeleça metas financeiras claras e tome decisões financeiras sábias.

Uma boa gestão financeira é fundamental para atrair dinheiro. Seja cuidadosa e compre com inteligência.

Verifique seu quarto

O quarto é um lugar importante para a energia do dinheiro, pois representa o seu descanso e recuperação.

Para atrair dinheiro, certifique-se de que seu quarto esteja arrumado e livre de sujeira.

Você pode colocar símbolos de riqueza nesta área, como espigas de trigo, budas da abundância, pirâmides ou sinos de vento.

