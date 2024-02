Corte wixie, a nova tendência inspirada na princesa Diana para aquelas que amam cabelos curtos

Lady Di O estilo da princesa Diana está mais vigente que nunca e podemos copiar seus looks | (Hulton Archiv /Getty Images)

Se quiser mudar para o time das garotas de cabelo curto, ou permanecer lá por mais um tempo, você deve experimentar a nova tendência do corte wixie.

De acordo com Glamour, tem um ar dos anos 90 inspirado na princesa Diana, sendo um corte de cabelo cheio de volume, movimento, mas acima de tudo, muita personalidade.

Como é o corte wixie?

"A mesma fonte explica que se trata de uma combinação entre o corte de cabelo pixie e mullet, mas em vez de ter um estilo roqueiro como o de Miley Cyrus, replica mais as vibes elegantes da inesquecível Audrey Hepburn."

Por isso teremos um aspecto digno da realeza e nos afastaremos da estética descontraída, rebelde e liberal que outros cortes de cabelo como o mullet ou shaggy têm.

São cabelos curtos que podem receber um toque pessoal, por exemplo, adicionando uma franja lateral se você tem o rosto redondo ou camadas desfiadas na parte superior e laterais para enquadrar o rosto sem muito esforço.

No entanto, os especialistas afirmam que se quisermos um visual mais moderno e não datado do final dos anos 90, então podemos usar com a risca ao meio, que eleva o visual e suaviza suas feições.

Se quiser mais textura, porque tem ondas ou cachos, pode cortar camadas mais curtas e usar fixador ou gel no cabelo. Desta forma, terá um visual mais discreto, pois dá um efeito effortless, ou sem esforço, que fará parecer que não demorou mais de 5 minutos para se arrumar naquela manhã.

Sua versatilidade permite usá-lo de muitas maneiras diferentes, sendo o estilo da princesa Diana o ideal para quem procura um cabelo mais longo, feminino e coquete. Misture camadas curtas e longas para um resultado cativante.