As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (21).

Sagitário

Seu elemento fogo o torna impulsivo e você pode dizer coisas que não quer dizer, então pense antes de falar para evitar problemas. É hora de fazer dieta e abrir mão de frituras e doces, lembre-se que seu signo é vaidoso e quer ficar bem. Renove suas energias, tire do armário tudo que você não usa.

Capricórnio

Virgem e Áries são sua melhor compatibilidade no amor. Seu signo pode ser rancoroso, o que dificulta sua vida amorosa, então aprenda a perdoar e a abrir as portas para o amor. Seu signo está cheio de energia positiva, acenda uma vela branca, beba bastante água e conecte-se com seu espírito.

Aquário

Cuide da região lombar e dos joelhos durante os exercícios, lembre-se que sua energia e vitalidade são essenciais. Seu carisma e charme cercam você de pessoas que apreciam você. Cuide de seus pertences e evite distrações, principalmente com o celular. Suas cores da sorte são verde e amarelo.

Peixes

Você fecha ciclos de energia negativa e começa a evoluir. Prepare-se para uma transformação. Beba bastante água e acenda uma vela vermelha para atrair energia positiva. Um amor do passado pode voltar, reserve um tempo para decidir se deseja voltar a esse relacionamento.

