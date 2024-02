As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (21).

Leão

Suas cores são o amarelo e o azul profundo, e seus signos compatíveis são Áries, Sagitário e Câncer. Você desfrutará de dias mais calmo e vendo que os momentos ruins ficaram para trás. Lembre-se que seu signo é fogo e sua energia está totalmente renovada.

Virgem

Sua energia estará em um ciclo de metamorfose, ou seja, você estará se libertando das energias negativas que obstruíam o seu sucesso. A recomendação é colocar água benta na nuca para manter as boas vibrações. Seu lema esta semana é: nada atrás, tudo adiante.

Libra

Cuidado com amores proibidos, não se envolva com pessoas que não te trazem nada de positivo. Você ajudará um amigo com um problema de divórcio. Continue se exercitando e desista dos chocolates, seu corpo vai agradecer. Você é um ser de luz com grande potencial para ter sucesso em tudo o que decidir.

Escorpião

Cuidado com traições de amigos e amores, seja mais desconfiado e proteja seu coração. Sua melhor compatibilidade é com Virgem, Peixes, Câncer, e amarelo e laranja são suas cores de abundância. É hora de se renovar completamente e se destacar, principalmente no ambiente de trabalho.

Com informações do site Nueva Mujer