Amor Felino: dicas para mimar seu gato no Dia Mundial do Gato

Esta terça-feira, 20 de fevereiro é o Dia Mundial do Gato, mas não é a única data, já que os felinos têm três dias de celebração no ano. A existência desses animais é cercada de mitos. Talvez o mais famoso seja o que indica que os felinos têm 7 vidas.

Os médicos veterinários zootecnistas indicam que o ambiente e as condições de vida podem ser aspectos determinantes para que a esperança de vida seja muito inferior à longevidade geneticamente determinada. Portanto, um animal mal alimentado e sujeito a uma vida de riscos físicos e sanitários, carregada de estresse, terá uma menor qualidade de vida e saúde.

Pexels

Dados que você deve saber sobre o seu gato

1. Expectativa de vida: a partir dos 7 ou 8 anos, diz-se que um gato é adulto. O animal começa a mostrar mudanças em sua fisiologia, reflexos e pelagem. Os gatos domésticos costumam viver, em média, cerca de 15 anos, embora haja alguns que vivem muito mais.

2. Razão de seu instinto caçador: O gato é uma das espécies de animais domesticados. Eles se tornaram uma ameaça para a conservação da fauna, pois nunca perderam seu instinto caçador. Os felinos podem caçar pássaros, cobras e lagartos, bem como pequenos insetos.

3. Comportamentos naturais: quando um gato quebra ou joga algum objeto, arranha um sofá ou tenta comer algo que não deve, ele não faz distinção entre algo bom ou ruim, apenas age de forma natural. Embora não possa avaliar o valor de sua ação, ele é capaz de entender que existem comportamentos que seu dono não gosta.

4. Detecção de estados de espírito: os gatos são capazes de diferenciar o estado de espírito de seus tutores através da interpretação de gestos faciais, linguagem corporal ou tom de voz. Eles sempre buscarão estar em harmonia com seus donos, então farão o que for preciso para garantir que o estado de espírito deles seja positivo após um momento de raiva.

5. Nariz do gato: cada um destes animais tem um nariz único em seu tipo e características. Os gatos odeiam odores cítricos a tal ponto que existem repelentes à base deles. É muito provável que eles se mantenham afastados de áreas onde essas frutas são abundantes ou onde seu aroma seja mais intenso. O cheiro de banana também lhes é desagradável, então eles o evitam, assim como odores picantes ou excessivamente marcantes.

6. Personalidade: os gatos têm certas características que "definem" sua personalidade e comportamento. Estes são: alegria, medo, agressão em relação aos humanos, sociabilidade com as pessoas e com os gatos, problemas com a caixa de areia e excesso de higiene. A personalidade é influenciada pela genética, ambiente e interações.

7. Miado: É a voz do felino, é a maneira de expressar necessidades ou laços com os seres humanos

Três festividades do gato

20 de fevereiro : iniciado em homenagem a Socks, o famoso gato adotado por Chelsea, filha do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton

: iniciado em homenagem a Socks, o famoso gato adotado por Chelsea, filha do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton 8 de agosto: estabelecido em 2002 pelo Fundo Internacional para o Bem-Estar dos Animais (IFAW) para promover os direitos dos animais e coincidir com o período de maior fertilidade dos gatos no hemisfério norte.

estabelecido em 2002 pelo Fundo Internacional para o Bem-Estar dos Animais (IFAW) para promover os direitos dos animais e coincidir com o período de maior fertilidade dos gatos no hemisfério norte. 29 de outubro: proposto por Collee Paige para conscientizar sobre o abandono de gatos nas ruas das cidades.

Sua casa sem o cheiro da caixa de areia do gato usando apenas um ingrediente. Foto: Pexels/Pixabay

O que oferecer ao seu gato no dia dele?

Claudia Edwards, etóloga e diretora do programa da Humane Society International México (HSI/México), disse que se você compartilha sua vida com um amigo felino, considere-se muito afortunado e amado. O gato é um dos animais de estimação que nos demonstra amor de diversas formas.

No âmbito do Dia Mundial do Gato celebrado em 20 de fevereiro, para mimar o seu felino, pode considerar alguns presentes e carinhos que com certeza ele irá adorar: