A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta A Morte

É hora de romper padrões e situações que já chegaram ao extremo. Apenas você pode dar os limites e tomar as atitudes para avançar na sua vida com sabedoria; seja quem ilumina seu caminho e faça melhores escolhas com a ajuda da intuição, mente e coração, um passo de cada vez para chegar longe.

Capricórnio – Carta A Torre

Momento em que o que já foi muito apreciado pode chegar ao fim, marcando um encerramento de ciclo que pode mexer bastante com os sentimentos e a mente; a vida agora é nova. Seja forte e dedique seu amor, paciência e resiliência a você, para que a tristeza ou as crises não o dominem e seja possível ter estratégia para superar os obstáculos.

Aquário – Carta A Roda da Fortuna

A vida é uma constante mudança e os melhores viventes sabem quando não estão no controle; isso os dá tempo não só para amenizar os obstáculos, fluir e se adaptar a novas realidades ou as consequências, mas também para agarrar oportunidades valiosas e inesperadas. É momento de não se deixar levar pela teimosia.

Peixes – Carta A Estrela

Momento de assumir a franqueza e a realidade própria e das pessoas ao redor para poder levar a vida com mais equilíbrio. O passado pode surgir novamente como um obstáculo e precisa ser superado com maturidade para que uma nova fase se inicie com mais leveza, sinceridade e otimismo.