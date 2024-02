A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta O Carro

Seguir em frente e tomar as rédeas da própria vida é preciso, mas para isso é importante sair de ilusões e situações nas quais você ou outras pessoas saem enganadas. Cuidado com aquilo que fica oculto e ainda não foi descoberto ou percebido.

Virgem – Carta A Imperatriz

É momento de gestar projetos, vidas e aproveitar seu reinado sobre uma situação. No entanto, apenas o equilíbrio entre dar e receber, sentir e intuir, são capazes de ajudar a tomar as melhores decisões. Não se desligue do seu sexto sentido e calma, pois isso jogará contra você.

Libra – Carta O Louco

Hora de ser ousado para seguir seu caminho com coragem, mas também ter consciência de prever ou perceber algumas armadilhas que podem estar esperando por você. Não se faça de surdo para os conselhos de pessoas de confiança e não caia na lábia de quem ou daquilo que parece ser muito bom para ser verdade.

Escorpião – Carta da Justiça

Momento de ir em busca da justiça e daquilo que é seu, pois será recebido. No entanto, isso só acontece quando você começa a procurar e tomar atitudes, saindo da estagnação que pode até parecer confortável, mas na realidade está apenas atrasando a sua vida.