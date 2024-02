A Lua de Neve trará boas notícias para estes signos do horóscopo chinês

Muitas novidades chegando para alguns signos do horóscopo chinês com a nova a segunda Lua cheia do ano, conhecida como lua da neve. Confira:

Boi

Nascidos nos anos de 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Com o céu iluminado pela Lua cheia chegam boas notícias relacionadas ao trabalho, pois surgem novas oportunidades para você construir uma carreira dentro da empresa. Aproveite a oportunidade para se concentrar nesses objetivos de longo prazo, embora muitos possam dizer que você almeja demais. Não leve em conta as palavras dele. Se você estiver desempregado, agendará uma entrevista que o levará diretamente ao seu novo emprego.

Dragão

Nascidos nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Você iniciará um período de grande estabilidade financeira. Esse planejamento que você teve nos últimos meses permitirá que você invista ou gaste dinheiro em uma determinada atividade ou tarefa que está em pausa por ser cara. Nada disso mudará o orçamento porque você conseguiu economizar. Continue com essa rotina saudável para suas finanças e, se possível, ajude outras pessoas para que elas também tenham as mesmas possibilidades que você. O truque é cortar despesas desnecessárias.

Cobra

Nascidos nos anos de 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Você se sentirá pleno e fortalecido depois de ter vivido aquela experiência horrível em sua vida amorosa ou familiar. Aos poucos você está alcançando o equilíbrio. Você enfrentará uma prova de fogo da qual sairá bem e que o deixará muito orgulhoso de si mesmo, você sabe que está preparado para o próximo nível. Você não se sentirá mais estressado e muito menos ansioso, pois sabe que está no controle de tudo.

Galo

Nascidos nos anos de 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

O amor florescerá e você sentirá que será o melhor presente que eles podem lhe dar este ano, depois de ter sofrido tanto com aquele desgosto. Você recuperou a confiança em si mesmo e esta é a principal razão pela qual o Cupido vai atirar em você, você está pronto para sentir o “frio na barriga” novamente. Desta vez você saberá como escolher o seu parceiro, pois essas feridas da infância vão cicatrizando aos poucos.

Porco

Nascidos nos anos de 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Você estará de muito bom humor e bastante motivado, então aproveite toda essa excelente energia para criar, propor e se expressar, pois ela pode te catapultar, vai te dar a visibilidade que você precisa para expor alguns assuntos que outros não fazem. ouse, e que melhor maneira do que através do humor. Dessa forma, algumas circunstâncias costumam ser digeridas com mais facilidade.

Com informações do site Nueva Mujer