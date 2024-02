5 perfumes genderfluid para aqueles que não sabem se preferem fragrâncias masculinas ou femininas

CK One Divulgação

Quando se fala de aromas, não há nada definido. Isso é demonstrado pelos perfumes genderfluid, ou sem gênero, perfeitos tanto para mulheres quanto homens.

Estes pertencem à categoria unissex, com fragrâncias refrescantes, energéticas e feitas com ingredientes de alta qualidade para nos acompanhar ao longo do dia a dia por horas.

Perfumes genderfluid adequados para todos

CK One da Calvin Klein

É uma fragrância unissex que transmite muita energia e jovialidade com seu aroma fresco. É composto por tons cítricos com toques verdes, além de essências naturais e amadeiradas que encantam a todos. Neste produto, predominam o limão, a bergamota, o abacaxi, a tangerina e levemente notas florais como violetas e lírios, tornando-a muito original.

Light Blue da Dolce & Gabbana

Esta também é uma alternativa que você pode trocar com seu namorado e não há problema, pois cheira a esses clássicos dias de verão na praia. Tem um toque cítrico e doce que consolida o limão siciliano como protagonista, maçã, cedro, bambu, jasmim e rosa branca.