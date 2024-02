5 cores que uma mulher sofisticada nunca usaria em suas roupas e que você nunca deve usar se tiver 50 anos

Embora sempre existam cores com as quais nos sentimos mais rejuvenescidas, nem sempre são as mais adequadas se quisermos nos vestir de forma sofisticada e elegante, especialmente se já tivermos mais de 50 anos.

As cores não apenas indicam o tipo de roupa que você está usando, mas também sua personalidade e como os outros te veem. E é que, as cores também são influenciadas pela idade.

Nesse sentido, é importante conhecer os tons que devem ser evitados aos 50 anos se quisermos alcançar um visual sofisticado e elegante.

Aqui estão os 5 cores que os estilistas não recomendam vestir em uma ocasião onde você precisa parecer elegante:

Cores menos elegantes aos 50: as fluorescentes

As cores neon estão na moda porque dão juventude, mas diminuem a elegância. São ousadas e chamativas, mais adequadas para ocasiões informais ou festas.

Cores menos elegantes aos 50: amarelo canário

O amarelo canário ou limão está em alta neste verão, mas é uma cor muito chamativa se você quer um estilo elegante.

Cores menos elegantes aos 50: verde limão

O verde limão tem algo em comum com o amarelo canário. É uma cor muito veranil, juvenil e fica ótima em pessoas com mais de 50 anos, mas não é a mais adequada para se vestir elegantemente.

Cores menos elegantes aos 50 anos: excesso de estampas

Os estampados também são protagonistas nesta temporada. Ficam muito bem para planos informais ou eventos diurnos, mas não são a melhor opção se quisermos conseguir um visual de convidada.

Cores menos elegantes aos 50: laranja intenso

Esta cor é ideal para realçar o bronzeado e é uma das protagonistas de cada verão, mas por ser tão chamativa, pode tirar a elegância do estilo.