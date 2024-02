5 cores de unhas elegantes e na moda que são os favoritos das mulheres refinadas Estas cores farão com que suas mãos se rejuvenesçam (Foto: Pinterest)

Se há algo que é muito importante para uma mulher é que suas mãos pareçam elegantes e jovens, e para isso a manicure e as cores a escolher devem ser apropriadas.

As unhas bem cuidadas e arrumadas podem dizer muito sobre você, pois é algo que todos costumamos notar. Apenas ao cumprimentar alguém, você já está mostrando suas unhas e, portanto, dizendo muito sobre você.

Por isso, na hora de fazer a manicure também é importante ter em conta as cores escolhidas, especialmente se estiver à procura de um visual elegante e atemporal.

Manicure vermelha

É a cor que nunca falha e à qual sempre podes recorrer quando não se sabe bem que tom usar numa ocasião mais especial. Em todas e cada uma das suas tonalidades é igualmente elegante, assim como nos diferentes tipos de manicure.

Manicure marrom

Uma das cores mais na moda desta temporada. É uma alternativa perfeita ao preto, mas, sem dúvida, muito mais elegante e versátil.

Manicure em tons nude

Uma ampla gama de cores entre as quais encontramos tons mais claros de marrom, bege ou até rosa, que sempre vêm a calhar. Além disso, pode-se brincar com diferentes e simples decorações para dar um toque divertido.

Manicure francesa

É outro dos clássicos que nunca falha, a manicure francesa na qual também se podem fazer pequenos toques com um pouco de brilho.

Manicure bordô ou cor vinho

Uma opção mais elevada do que o clássico vermelho, que também é um dos que nunca falha e o favorito daqueles que mais entendem de moda porque tem essa tonalidade super elegante para usar de dia e de noite, no inverno e no verão.