5 coisas que um homem nunca esquece sobre sua ex, mesmo depois de anos

Não importa quanto tempo passe, sempre deixamos algo nas pessoas que conhecemos, por isso essas são as coisas que um homem nunca esquece de sua ex.

Se você se sente insegura porque acredita que ele já te superou ou nem sequer se lembra de você, é muito provável que o tenha marcado e que haja coisas que o façam pensar em você para toda a vida, ou que tenha aprendido contigo.

Coisas que um homem nunca esquece sobre sua ex

O perfume

A memória olfativa existe, então toda vez que aquele homem cheirar o seu perfume na rua ou em outra mulher, você voltará à mente dele. Os pequenos detalhes às vezes são os que mais nos marcam, pois certamente você ainda se lembra quando era criança e sua mãe assava bolos. O aroma nos leva a lugares, pessoas, momentos e traz emoções.

Mesmo que acredite que ele esqueceu completamente, ele vai pensar em você com esses detalhes Pexels

A conexão emocional

Os homens têm dificuldade em criar uma conexão emocional com qualquer pessoa, então costumam sempre lembrar das mulheres que marcaram suas vidas amorosas pela grande intimidade, paixão, intensidade e entendimento que existia entre eles. Isso não é esquecido e até é usado como referência quando conhecem outras mulheres. Muitas vezes, eles apenas procuram outra que os faça sentir o mesmo, sem sucesso.

Memórias divertidas

Aquelas situações engraçadas ou cômicas, ele sempre as levará consigo. Pode até ser que um dia, do nada, ele se lembre de algo que aconteceu e volte a sorrir como naquela ocasião. O humor é um veículo muito forte para unir as pessoas, pois lembramos mais do que o físico, do que nos fez sentir o outro.

A conexão que você sentiu não será fácil de igualar Pexels

Seus gostos

Se alguma vez ele ouvir sua música favorita, aquela que marcou o relacionamento de vocês, porque ele a dedicou a você ou dançaram juntos pela primeira vez, ele pensará em você novamente. Assim como toda vez que ele vir coisas que representam sua personalidade, como desejos, gostos e hobbies.

O sexo

Por último, outra coisa que um homem nunca esquece de sua ex, mesmo que passem anos, é o sexo, pois os ‘flashbacks’ sexuais sempre voltam de vez em quando com aqueles momentos que gostamos tanto que desejamos reviver. Se tiveram uma boa intimidade, você ficará marcada como uma de suas melhores experiências.