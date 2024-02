3 cortes de cabelo longo em camadas que estão na moda nesta primavera-verão de 2024

De vez em quando, os cortes de cabelo longo em camadas que estão na moda são renovados de acordo com a temporada, então aqui estão os da primavera-verão de 2024.

Há alguns anos, eles ressurgiram com força para nos cativar com seus cabelos ao estilo Rapunzel, mas saindo do básico e chato reto que apenas nos faz parecer mais velhos.

Cortes de cabelo longo em camadas 2024

Com uma franja aberta

Adoramos que a tendência para esta primavera-verão de 2024 seja a naturalidade e frescor, por isso iremos adotar cortes de cabelo longo com camadas menos marcadas.

A partir do Vogue, eles recomendam o ponto médio perfeito entre o corte midi e o muito longo, “sem comprometer-se demais com nenhum dos dois”. Procure complementá-lo com uma franja cortina em crescimento, que, no total, permita dar forma às ondas naturais do cabelo e obter um efeito muito bonito quando solto.

Em V

Na mesma linha de pensamento, a mesma fonte aponta que as mudanças não serão tão abruptas para esta época do ano, então podemos dar a ilusão de renovação apenas cortando o cabelo em V. Isso fará com que pareça mais longo do que realmente é, com um visual boêmio e controlando melhor as ondas se não quisermos exagerar no volume.

Shaggy

Por último, entre os cortes de cabelo longo em camadas de 2024, o shaggy continuará muito na moda, o qual proporciona volume na parte superior da cabeça para alongar opticamente o oval facial. Uma dica que mudará sua aparência é que as camadas não devem tocar a altura das maçãs do rosto, mas devem ser as mais longas possíveis, de preferência passando do queixo e não criando o efeito de emoldurar o rosto.